Тренер Саудовской Аравии: Победа над Аргентиной навсегда войдет в историю

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар поделился впечатлениями от сенсационной победы над Аргентиной (2:1) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

"Мы провели не очень хороший первый тайм. В перерыве игроки были немного обеспокоены, но я сказал им, что все в порядке.

Этот результат навсегда войдет в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Такое происходит только благодаря работе и Богу. Сегодня наши игроки сотворили историю для своей страны", - цитирует наставника GFFN.