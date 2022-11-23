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Тренер Саудовской Аравии: Победа над Аргентиной навсегда войдет в историю
Саудовцы сотворили сенсацию на старте ЧМ-2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар поделился впечатлениями от сенсационной победы над Аргентиной (2:1) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2022.
"Мы провели не очень хороший первый тайм. В перерыве игроки были немного обеспокоены, но я сказал им, что все в порядке.
Этот результат навсегда войдет в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Такое происходит только благодаря работе и Богу. Сегодня наши игроки сотворили историю для своей страны", - цитирует наставника GFFN.
Саудовская Аравия набрала три зачетных пункта и возглавила турнирную таблицу группы С. Во втором туре группового этапа Мундиаля подопечные Ренара встретятся с Польшей. Матч состоится 26 ноября.
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