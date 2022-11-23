Вратарь Мексики раскрыл секрет отбитого пенальти от Левандовского

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Польшей (0:0).

"Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет.

Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль", – приводит слова Очоа Marca.