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Вратарь Мексики раскрыл секрет отбитого пенальти от Левандовского

Чемпионат мира FIFA
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Гильермо Очоа сыграл решающую роль в матче с поляками

Вратарь Мексики раскрыл секрет отбитого пенальти от Левандовского

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Польшей (0:0).

"Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет.

Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль", – приводит слова Очоа Marca.

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В следующем матч Мексика сыграет с командой Аргентины, Польша встретится с Саудовской Аравией. Оба поединка состоятся 26 ноября.

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В статье: Мексика Польша Гильермо Очоа Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Marca

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