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Вратарь Мексики раскрыл секрет отбитого пенальти от Левандовского
Гильермо Очоа сыграл решающую роль в матче с поляками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Польшей (0:0).
"Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет.
Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль", – приводит слова Очоа Marca.
В следующем матч Мексика сыграет с командой Аргентины, Польша встретится с Саудовской Аравией. Оба поединка состоятся 26 ноября.
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