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Закрытие блэкаут-пробелов, ситуация в группе А, превью к матчам Иран – США, Англия – Уэльс. Аудиомундиаль
Все самое интересное с катарских полей
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол обсудят все ключевые темы дня в рамках чемпионата мира-2022 в Катаре.
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
На стадии группового этапа Аудиомундиаль будет выходить каждый день в режиме live на YouTube в 20:00 по киевскому времени. Позднее запись эфира попадет на другие подкаст-платформы. Конечно же, будем стараться проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества. В случае масштабных проблем, к сожалению, не все будет зависеть от нас, в случае больших проблем с Интернетом эфир может не состояться.
Что мы пропустили из-за блэкаута? Также обсуждаем битву Эквадора и Сенегала, дуэль Нидерландов с хозяевами Мундиаля и делаем анонс на поединки Иран – США, Англия – Уэльс.
Трансляция на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол начнется во вторник, 29 ноября – в 20:00 по киевскому времени.
Студия: Максим Кучер и Леон Вургафт
Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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