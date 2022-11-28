 Подкаст к ЧМ-2022, Аудиомундиаль: Онлайн аудио трансляция ⋇ 29 ноября ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Закрытие блэкаут-пробелов, ситуация в группе А, превью к матчам Иран – США, Англия – Уэльс. Аудиомундиаль

Чемпионат мира FIFA
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Все самое интересное с катарских полей

Закрытие блэкаут-пробелов, ситуация в группе А, превью к матчам Иран – США, Англия – Уэльс. Аудиомундиаль

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол обсудят все ключевые темы дня в рамках чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

На стадии группового этапа Аудиомундиаль будет выходить каждый день в режиме live на YouTube в 20:00 по киевскому времени. Позднее запись эфира попадет на другие подкаст-платформы. Конечно же, будем стараться проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества. В случае масштабных проблем, к сожалению, не все будет зависеть от нас, в случае больших проблем с Интернетом эфир может не состояться.

Что мы пропустили из-за блэкаута? Также обсуждаем битву Эквадора и Сенегала, дуэль Нидерландов с хозяевами Мундиаля и делаем анонс на поединки Иран – США, Англия – Уэльс.

Трансляция на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол начнется во вторник, 29 ноября – в 20:00 по киевскому времени.

Студия: Максим Кучер и Леон Вургафт

Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Англия Нидерланды США Уэльс Сенегал анонс Иран ЧМ-2022 Катар Эквадор Чемпионат Мира-2022 Подкаст Трансляция Аудио онлайн стрим Подкасты UA-Футбол Аудиомундиаль
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