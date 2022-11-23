Испания – Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

На чемпионате мира 2022 стартует еще один фаворит. Испания не слишком удачно выступила на предыдущем Мундиале, но все равно котируется среди претендентов на награды в Катаре. Первый матч "Фурия Роха" проведет против "темной лошадки" Коста-Рики.

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Следить за матчем можно с помощью текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>> Видеотрансляцию обеспечит канал "Футбол 1" на медиасервисе MEGOGО. Футбол доступен по подписке "Максимальная" и "Спорт".

Также напомним, что большинство матчей ЧМ-2022 транслируются на региональных телеканалах "Суспільного" (Суспільне: Ужгород; Суспільне: Львів и т.д.).

Чемпионат мира. 1-й тур

23 ноября. Доха. "Аль-Тумама"

Испания 18:00 Коста-Рика

Арбитр: Мохаммед Абдулла Хассан Мохд (ОАЭ)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1