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Испания – Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

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(1 голосов)

Испания - Коста-Рика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Испания – Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

На чемпионате мира 2022 стартует еще один фаворит. Испания не слишком удачно выступила на предыдущем Мундиале, но все равно котируется среди претендентов на награды в Катаре. Первый матч "Фурия Роха" проведет против "темной лошадки" Коста-Рики.

Следить за матчем можно с помощью текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>> Видеотрансляцию обеспечит канал "Футбол 1" на медиасервисе MEGOGО. Футбол доступен по подписке "Максимальная" и "Спорт".

Также напомним, что большинство матчей ЧМ-2022 транслируются на региональных телеканалах "Суспільного" (Суспільне: Ужгород; Суспільне: Львів и т.д.).

Чемпионат мира. 1-й тур
23 ноября. Доха. "Аль-Тумама"
Испания 18:00 Коста-Рика
Арбитр: Мохаммед Абдулла Хассан Мохд (ОАЭ)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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В статье: Испания Коста-Рика Чемпионат Мира
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