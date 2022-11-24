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На классе и мастерстве Куртуа. Бельгия - Канада 1:0. Видео обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Бельгия - Канада ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол

На классе и мастерстве Куртуа. Бельгия - Канада 1:0. Видео обзор матча

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

UA-Футбол
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Бельгия победила Канаду в первом туре группового раунда чемпионата мира. В первом тайме преимуществом владели "кленовые листки", однако реализовать свои шансы не сумели. Даже с пенальти – Тибо Куртуа потянул удар Дэвиса.

А уже после этого Бельгия на классе дожала соперника. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча ЧМ-2022.

Чемпионат Мира-2022. Группа F. Первый тур
Аль-Раян. "Ахмад бин Али Стадиум"

Бельгия - Канада 1:0
Гол: Батшуай 44

Нереализованный пенальти: Дэвис 11 (вратарь)

Пока доступно только видео гола, позже будет добавлен весь видео обзор матча

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В статье: Бельгия Канада Чемпионат мира 2022
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