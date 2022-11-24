Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На классе и мастерстве Куртуа. Бельгия - Канада 1:0. Видео обзор матча
Бельгия - Канада ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Бельгия победила Канаду в первом туре группового раунда чемпионата мира. В первом тайме преимуществом владели "кленовые листки", однако реализовать свои шансы не сумели. Даже с пенальти – Тибо Куртуа потянул удар Дэвиса.
А уже после этого Бельгия на классе дожала соперника. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча ЧМ-2022.
Чемпионат Мира-2022. Группа F. Первый тур
Аль-Раян. "Ахмад бин Али Стадиум"
Бельгия - Канада 1:0
Гол: Батшуай 44
Нереализованный пенальти: Дэвис 11 (вратарь)
Пока доступно только видео гола, позже будет добавлен весь видео обзор матча
Популярное сейчас
- Резкость Испании, упущенный шанс Канады и Германия среди неудачников. Дайджест четвертого игрового дня ЧМ-2022
- Испания – Коста-Рика 7:0. Это не Украина, и даже не Ямайка
- Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия, ему 37
- Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
Новости по теме
- 08:30 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 12:00
- 23:24 Зарубежные Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- 21:27 Зарубежные Азар сыграет за Бельгию свой 124-й матч против Канады. Мартинес выпустит его в старте