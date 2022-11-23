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Модрич установил уникальное достижение чемпионатов мира и Европы

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Модрич установил уникальное достижение чемпионатов мира и Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитану сборной Хорватии Луке Модричу покорилось уникальное достижение. Он стал первым игроком в истории, который сыграл и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира в трёх разных десятилетиях.

Хорват добился этого успеха, выйдя на поле в матче 1-го тура Мундиаля-2022 против Марокко. 37-летний полузащитник сыграл на четырёх чемпионата мира (2006, 2014, 2018, 2022) и на четырёх Евро (2008, 2012, 2016 и 2020).

Всего за сборную Хорватии Модрич провел 155 матча, в которых забил 23 гола и выполнил 23 результативные передачи.

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В статье: Лука Модрич Хорватия Марокко Чемпионат Мира-2022
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Источник:
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