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Модрич установил уникальное достижение чемпионатов мира и Европы
Невероятно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитану сборной Хорватии Луке Модричу покорилось уникальное достижение. Он стал первым игроком в истории, который сыграл и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира в трёх разных десятилетиях.
Хорват добился этого успеха, выйдя на поле в матче 1-го тура Мундиаля-2022 против Марокко. 37-летний полузащитник сыграл на четырёх чемпионата мира (2006, 2014, 2018, 2022) и на четырёх Евро (2008, 2012, 2016 и 2020).
Всего за сборную Хорватии Модрич провел 155 матча, в которых забил 23 гола и выполнил 23 результативные передачи.
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