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Нойер, Мюллер и Рюдигер - в старте Германии на матч против Японии

Чемпионат мира FIFA
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Начало - в 15:00

Нойер, Мюллер и Рюдигер - в старте Германии на матч против Японии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Германии и Японии. Тренеры определили стартовые составы на игру:

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Хаверц, Гнабри , Мюллер, Мусиала, Зюле, Гюндоган, Шлоттербек,

Япония: Гонда, Итакура, Эндо, Нагатомо, Кубо, Дзюня Ито, Камада, Ао Танака, Сакаи, Йосида, Маэда.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву. На UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.

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В статье: Германия Япония Чемпионат Мира-2022
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