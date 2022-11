Нойер, Мюллер и Рюдигер - в старте Германии на матч против Японии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Германии и Японии. Тренеры определили стартовые составы на игру:

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Хаверц, Гнабри , Мюллер, Мусиала, Зюле, Гюндоган, Шлоттербек,

Япония: Гонда, Итакура, Эндо, Нагатомо, Кубо, Дзюня Ито, Камада, Ао Танака, Сакаи, Йосида, Маэда.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву. На UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.

Let's go! So starten wir in die #WM2022. ????????#GER #GERJPN pic.twitter.com/5cKbD4uNmt