Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер, Мюллер и Рюдигер - в старте Германии на матч против Японии
Начало - в 15:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Германии и Японии. Тренеры определили стартовые составы на игру:
Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Хаверц, Гнабри , Мюллер, Мусиала, Зюле, Гюндоган, Шлоттербек,
Япония: Гонда, Итакура, Эндо, Нагатомо, Кубо, Дзюня Ито, Камада, Ао Танака, Сакаи, Йосида, Маэда.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву. На UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.
Let's go! So starten wir in die #WM2022. ????????#GER #GERJPN pic.twitter.com/5cKbD4uNmt— DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022
#SAMURAIBLUE— サッカー日本代表 ???????? 【11.17(木)】vs ????????【11.23(水)】vs ???????? (@jfa_samuraiblue) November 23, 2022
LINE-UP????#権田修一(GK)#板倉滉#長友佑都#遠藤航#久保建英#伊東純也#鎌田大地#田中碧#酒井宏樹#吉田麻也(C)#前田大然
????FIFA #ワールドカップ 第1節
????ドイツ????????
⌚️22:00KO
????#ABEMA / #NHK
????https://t.co/lkrlviN8kI#サッカー日本代表#つな超え #新しい景色を2022 pic.twitter.com/Li2hEoVRAr
Популярное сейчас
- Вратарь Мексики раскрыл секрет отбитого пенальти от Левандовского
- Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2022
- Не слишком урожайный день на фронте. Генеральный штаб опубликовал потери россиян за 22 ноября
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО