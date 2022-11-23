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Гюндоган открыл счет в матче против Японии, реализовав пенальти

Чемпионат мира FIFA
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Немец пробил прямо по центру ворот

Гюндоган открыл счет в матче против Японии, реализовав пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 встречаются сборные Германии и Японии. Немцы открыли счет на 33-й минуте - Илкай Гюндоган реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря японцев Суити Гонды в своей штрафной. Полузащитник пробил прямо по центру ворот, а голкипер улетел в угол.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе немецкой команды 1:0.

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В статье: Германия Япония Илкай Гюндоган Чемпионат Мира-2022
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