Чемпионат мира FIFA
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Гюндоган открыл счет в матче против Японии, реализовав пенальти
Немец пробил прямо по центру ворот
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 встречаются сборные Германии и Японии. Немцы открыли счет на 33-й минуте - Илкай Гюндоган реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря японцев Суити Гонды в своей штрафной. Полузащитник пробил прямо по центру ворот, а голкипер улетел в угол.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе немецкой команды 1:0.
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