Гюндоган открыл счет в матче против Японии, реализовав пенальти

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 встречаются сборные Германии и Японии. Немцы открыли счет на 33-й минуте - Илкай Гюндоган реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря японцев Суити Гонды в своей штрафной. Полузащитник пробил прямо по центру ворот, а голкипер улетел в угол.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе немецкой команды 1:0.