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Япония забивает Германии в следующей атаке после суперсейва Нойера. Счет 1:1

Чемпионат мира FIFA
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Заслуженный мяч

Япония забивает Германии в следующей атаке после суперсейва Нойера. Счет 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Японии все-таки забила гол и сравняла счет в противостоянии с Германией. Отличился Рицу Доан.

Невероятный сейв сделал Мануэль Нойер в прошлом эпизоде и сделал всё возможное в этом – перехватил прострел Минамино. К сожалению сборной Германии, на подборе первым оказался Рицу Доан.

75' Рицу Доан – 1:1.

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В статье: Германия Япония Чемпионат мира 2022
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