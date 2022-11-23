Япония забивает Германии в следующей атаке после суперсейва Нойера. Счет 1:1

Сборная Японии все-таки забила гол и сравняла счет в противостоянии с Германией. Отличился Рицу Доан.

Невероятный сейв сделал Мануэль Нойер в прошлом эпизоде и сделал всё возможное в этом – перехватил прострел Минамино. К сожалению сборной Германии, на подборе первым оказался Рицу Доан.

75' Рицу Доан – 1:1.