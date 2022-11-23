Чемпионат мира FIFA
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Япония забивает Германии в следующей атаке после суперсейва Нойера. Счет 1:1
Заслуженный мяч
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Японии все-таки забила гол и сравняла счет в противостоянии с Германией. Отличился Рицу Доан.
Невероятный сейв сделал Мануэль Нойер в прошлом эпизоде и сделал всё возможное в этом – перехватил прострел Минамино. К сожалению сборной Германии, на подборе первым оказался Рицу Доан.
75' Рицу Доан – 1:1.
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