Чемпионат мира FIFA
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Япония шокирует Германию и выходит вперед
Асано!
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Японии забивает второй мяч в ворота Германии. Два гола за 8 минут.
Мощно пробил в ближний угол Асано. Безсилен был Нойер.
83' Такума Асано – 1:2.
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