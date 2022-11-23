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Япония шокирует Германию и выходит вперед

Чемпионат мира FIFA
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Асано!

Япония шокирует Германию и выходит вперед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Японии забивает второй мяч в ворота Германии. Два гола за 8 минут.

Мощно пробил в ближний угол Асано. Безсилен был Нойер.

83' Такума Асано – 1:2.

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В статье: Германия Япония Чемпионат мира 2022 Рицу Доан
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