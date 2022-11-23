Чемпионат мира FIFA
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Ольмо против Наваса. Составы Испании и Коста-Рики
Сможет ли аутсайдер снова победить?
Фото: twitter.com/SEFutbol
Команды объявили стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира Испания – Коста-Рика. Луис Энрике снова начинает матч без Альваро Мораты.
Состав Испании:
- Альба Ж.
- Асенсио М.
- Аспиликуета С.
- Бускетс С. (К)
- Гави
- Ляпорт Е.
- Ольмо Д.
- Педри
- Родри
- Симон У. (В)
- Торрес Ф.
Состав Коста-Рики:
- Беннетт Дж.
- Борхес С.
- Дуарте О.
- Кальво Ф.
- Кэмпбелл Дж.
- Контрерас Э.
- Мартинес К.
- Навас К. (В) (К)
- Овьедо Б.
- Техеда Е.
- Фуллер К.
The line-ups for our next match ????????????????#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022
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