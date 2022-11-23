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Ольмо против Наваса. Составы Испании и Коста-Рики

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Сможет ли аутсайдер снова победить?

Ольмо против Наваса. Составы Испании и Коста-Рики

Фото: twitter.com/SEFutbol

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Команды объявили стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира Испания – Коста-Рика. Луис Энрике снова начинает матч без Альваро Мораты.

Состав Испании:

  1. Альба Ж.
  2. Асенсио М.
  3. Аспиликуета С.
  4. Бускетс С. (К)
  5. Гави
  6. Ляпорт Е.
  7. Ольмо Д.
  8. Педри
  9. Родри
  10. Симон У. (В)
  11. Торрес Ф.

Состав Коста-Рики:

  1. Беннетт Дж.
  2. Борхес С.
  3. Дуарте О.
  4. Кальво Ф.
  5. Кэмпбелл Дж.
  6. Контрерас Э.
  7. Мартинес К.
  8. Навас К. (В) (К)
  9. Овьедо Б.
  10. Техеда Е.
  11. Фуллер К.
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В статье: Испания Кейлор Навас Коста-Рика Чемпионат мира 2022 Дани Ольмо
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