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Германия проиграла 3 из 4-х последних матчей на чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
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Позитивная статистика

Германия проиграла 3 из 4-х последних матчей на чемпионатах мира

Фото: https://twitter.com/DFB_Team

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Германия уступила Японии (1:2) в первом туре чемпионата мира. Оба гола в ворота Нойера забили игроки Бундеслиги – Рицу Доан и Такума Асано.

Это поражение стало 3-м подряд на чемпионатах мира. В 2018-м году Германия уступила Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2).

На прошлом турнире Германии удалось обыграть только Швецию (2:1).

Примечательно, что Германия впервые начинает два мундиала подряд с поражений. Первый и единственный раз до 2018 года Бундестим начинала чемпионат мира без очков в 1982 году (1:2 с Алжиром).

Следующий матч сборной Германии предстоит сыграть с Испанией (27 ноября), а потом с Коста-Рикой (1 декабря).

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В статье: Германия Япония Чемпионат мира 2022
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