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Германия проиграла 3 из 4-х последних матчей на чемпионатах мира
Позитивная статистика
Фото: https://twitter.com/DFB_Team
Германия уступила Японии (1:2) в первом туре чемпионата мира. Оба гола в ворота Нойера забили игроки Бундеслиги – Рицу Доан и Такума Асано.
Это поражение стало 3-м подряд на чемпионатах мира. В 2018-м году Германия уступила Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2).
На прошлом турнире Германии удалось обыграть только Швецию (2:1).
Примечательно, что Германия впервые начинает два мундиала подряд с поражений. Первый и единственный раз до 2018 года Бундестим начинала чемпионат мира без очков в 1982 году (1:2 с Алжиром).
Следующий матч сборной Германии предстоит сыграть с Испанией (27 ноября), а потом с Коста-Рикой (1 декабря).
◎ 2018: Germany 0-1 Mexico— Squawka (@Squawka) November 23, 2022
◉ 2022: Germany 1-2 Japan
Germany have lost back-to-back opening World Cup fixtures for the first time in their history. ????
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