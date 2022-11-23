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Испания на кураже выходит вперед. Играючи забивают гол, счет 1:0
В противостоянии Навас – Ольмо, пока ведет последний
Getty Images/Global Images Ukraine
Испания владеет мячем 79% времени и забивает быстрый мяч в ворота Коста-Рики. Всего 11 минут понадобилось "красной фурии", чтобы забить.
11' Дани Ольмо – 1:0.
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