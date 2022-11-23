 Флик о поражении от Японии: Зюле просто нужно быть внимательнее. Не должны были допускать индивидуальные ошибки, поэтому проиграли ᐉ UA-Футбол
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Флик о поражении от Японии: Зюле просто нужно быть внимательнее. Не должны были допускать индивидуальные ошибки, поэтому проиграли

Чемпионат мира FIFA
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Главный тренер считает, что игра проиграна из-за индивидуальных ошибок

Флик о поражении от Японии: Зюле просто нужно быть внимательнее. Не должны были допускать индивидуальные ошибки, поэтому проиграли

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Германия сенсационно уступила Японии (1:2) в матче чемпионата мира. Главный тренер Бундестим прокомментировал поражение.

– Никласу (Зюле) просто нужно быть внимательнее. Он оставил (игрока японцев) не в офсайде, потому что сделал два или три лишних шага. Сегодня нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки.

В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.

– Замены нарушили ритм команды?

– Мы просто хотели добавить свежей энергии. Томас (Мюллер) давно не играл, так что это было правильно. Мы не должны были допускать индивидуальные ошибки, но допустили их. Поэтому мы проиграли.

– Могли ли повязки One Love отвлечь команду?

Нет, я не ищу оправданий. Это слишком низко для меня", – сказал Флик.

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В статье: Германия Япония Чемпионат мира 2022 Ханси Флик
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