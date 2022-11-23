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Флик о поражении от Японии: Зюле просто нужно быть внимательнее. Не должны были допускать индивидуальные ошибки, поэтому проиграли
Главный тренер считает, что игра проиграна из-за индивидуальных ошибок
Фото: twitter.com/DFB_Team
Германия сенсационно уступила Японии (1:2) в матче чемпионата мира. Главный тренер Бундестим прокомментировал поражение.
– Никласу (Зюле) просто нужно быть внимательнее. Он оставил (игрока японцев) не в офсайде, потому что сделал два или три лишних шага. Сегодня нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки.
В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.
– Замены нарушили ритм команды?
– Мы просто хотели добавить свежей энергии. Томас (Мюллер) давно не играл, так что это было правильно. Мы не должны были допускать индивидуальные ошибки, но допустили их. Поэтому мы проиграли.
– Могли ли повязки One Love отвлечь команду?
Нет, я не ищу оправданий. Это слишком низко для меня", – сказал Флик.
Did the subs disrupt the rhythm of the team?— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2022
Flick: "We just wanted to bring in fresh energy. Thomas (Müller) hasn't played for a long time, so that was the right thing to do. These are individual mistakes that we shouldn't make, but we did make them. That's why we lost." pic.twitter.com/jANTuy0m1b
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