Флик о поражении от Японии: Зюле просто нужно быть внимательнее. Не должны были допускать индивидуальные ошибки, поэтому проиграли

Германия сенсационно уступила Японии (1:2) в матче чемпионата мира. Главный тренер Бундестим прокомментировал поражение.

– Никласу (Зюле) просто нужно быть внимательнее. Он оставил (игрока японцев) не в офсайде, потому что сделал два или три лишних шага. Сегодня нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки.

В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.

– Замены нарушили ритм команды?

– Мы просто хотели добавить свежей энергии. Томас (Мюллер) давно не играл, так что это было правильно. Мы не должны были допускать индивидуальные ошибки, но допустили их. Поэтому мы проиграли.

– Могли ли повязки One Love отвлечь команду?

Нет, я не ищу оправданий. Это слишком низко для меня", – сказал Флик.

Did the subs disrupt the rhythm of the team?



Flick: "We just wanted to bring in fresh energy. Thomas (Müller) hasn't played for a long time, so that was the right thing to do. These are individual mistakes that we shouldn't make, but we did make them. That's why we lost." pic.twitter.com/jANTuy0m1b