Чемпионат мира FIFA
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Асенсио ударом в касание удваивает преимущество. Испания ведет 2:0
Сыграла связка неосновных игроков "Реала" и "Барселоны"
Getty Images/Global Images Ukraine
Испания забивает второй в матче против Коста-Рики. Марко Асенсио точным ударом в одно касание прошивает Кейлора Наваса.
Голевую передачу отдал Жорди Альба. Оба игрока неосновные в своих клубах: "Реале" и "Барселоне".
21' Марко Асенсио – 2:0.
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