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Торрес усадил Наваса. Испанец реализовал пенальти. Счет 3:0
Переиграл Ферран опытного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine
Испания громит Коста-Рику. Ферран Торрес с пенальти забивает третий в ворота Кейлора Наваса.
Переиграл вратаря Ферран Торрес. Испанец пробил в стиле Жоржиньо.
31' Ферран Торрес – 3:0.
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