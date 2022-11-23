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Торрес усадил Наваса. Испанец реализовал пенальти. Счет 3:0

Чемпионат мира FIFA
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Переиграл Ферран опытного голкипера

Торрес усадил Наваса. Испанец реализовал пенальти. Счет 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испания громит Коста-Рику. Ферран Торрес с пенальти забивает третий в ворота Кейлора Наваса.

Переиграл вратаря Ферран Торрес. Испанец пробил в стиле Жоржиньо.

31' Ферран Торрес – 3:0.

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В статье: Испания Коста-Рика Ферран Торрес Чемпионат мира 2022
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