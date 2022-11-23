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Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия, ему 37
Метроном
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Марокко и Хорватия расписали нулевую ничью в матче чемпионата мира. Лучшим игроком встречи признан 37-летний Лука Модрич.
Хавбек "Реала" провел все 90 минут. Точность пасов хорвата по подсчетам WhoScored – 90%.
Следующий матч Хорватия сыграет против Канады 27-го ноября, а Марокко – с Бельгией в тот же день.
Бельгия с Канадой, в свою очередь, встретятся 23 ноября в 21:00.
⭐ Showing up on the big stage and pulling the strings for his country.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022
???????? The Croatian footballing icon never gets older, he just gets better. Luka Modric is your @Budweiser Player of the Match! #POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/QEKBcKrhaO
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