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Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия, ему 37

Чемпионат мира FIFA
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Метроном

Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия, ему 37

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Марокко и Хорватия расписали нулевую ничью в матче чемпионата мира. Лучшим игроком встречи признан 37-летний Лука Модрич.

Хавбек "Реала" провел все 90 минут. Точность пасов хорвата по подсчетам WhoScored – 90%.

Следующий матч Хорватия сыграет против Канады 27-го ноября, а Марокко – с Бельгией в тот же день.

Бельгия с Канадой, в свою очередь, встретятся 23 ноября в 21:00.

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В статье: Лука Модрич Хорватия Марокко Чемпионат мира 2022
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