Назван лучший игрок матча Марокко – Хорватия, ему 37

Марокко и Хорватия расписали нулевую ничью в матче чемпионата мира. Лучшим игроком встречи признан 37-летний Лука Модрич.

Хавбек "Реала" провел все 90 минут. Точность пасов хорвата по подсчетам WhoScored – 90%.

Следующий матч Хорватия сыграет против Канады 27-го ноября, а Марокко – с Бельгией в тот же день.

Бельгия с Канадой, в свою очередь, встретятся 23 ноября в 21:00.

⭐ Showing up on the big stage and pulling the strings for his country.



???????? The Croatian footballing icon never gets older, he just gets better. Luka Modric is your @Budweiser Player of the Match! #POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/QEKBcKrhaO