 В первом тайме против Коста-Рики Испания забила свои 100-й, 101-й и 102-й голы на ЧМ ᐉ UA-Футбол
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В первом тайме против Коста-Рики Испания забила свои 100-й, 101-й и 102-й голы на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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История

В первом тайме против Коста-Рики Испания забила свои 100-й, 101-й и 102-й голы на ЧМ

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

Испания забила трижды в первом тайме против Коста-Рики. Эти голы стали 100-м, 101-м и 102-м для "красной фурии" на чемпионатах мира.

Автором сотого гола стал Дани Ольмо. Менее красивые числа достались Марко Асенсио и Феррану Торресу.

Напомним, что Испания чемпион мира-2010. Также "красная фурия" трижды выигрывала чемпионат Европы – в 1964, 2008 и 2012 годах.

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В статье: Испания Коста-Рика Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.11.2022 в 19:36
Іспанія стала шостою збірною яка забила 100+ голів на мундіалях.
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