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В первом тайме против Коста-Рики Испания забила свои 100-й, 101-й и 102-й голы на ЧМ
История
Фото: twitter.com/SEFutbol
Испания забила трижды в первом тайме против Коста-Рики. Эти голы стали 100-м, 101-м и 102-м для "красной фурии" на чемпионатах мира.
Автором сотого гола стал Дани Ольмо. Менее красивые числа достались Марко Асенсио и Феррану Торресу.
Напомним, что Испания чемпион мира-2010. Также "красная фурия" трижды выигрывала чемпионат Европы – в 1964, 2008 и 2012 годах.
????????♂️ ¡¡POR CIERTO!!— Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022
Este golazo de @daniolmo7 es el tanto 1⃣0⃣0⃣ de la @SEFutbol en la historia de los mundiales.
⭐️ ¡¡DOBLE PREMIO PARA EL BUENO DE DANI!!#ESP ???? #CRC | 1-0 | 15’#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/2fo5cnR8IN
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