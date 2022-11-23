В первом тайме против Коста-Рики Испания забила свои 100-й, 101-й и 102-й голы на ЧМ

Испания забила трижды в первом тайме против Коста-Рики. Эти голы стали 100-м, 101-м и 102-м для "красной фурии" на чемпионатах мира.

Автором сотого гола стал Дани Ольмо. Менее красивые числа достались Марко Асенсио и Феррану Торресу.

Напомним, что Испания чемпион мира-2010. Также "красная фурия" трижды выигрывала чемпионат Европы – в 1964, 2008 и 2012 годах.