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Торрес делает дубль в матче против Коста-Рики. Счет 4:0
Богатый на пропущенные берег
Getty Images/Global Images Ukraine
Испания забила четвертый в ворота Коста-Рики. Ферран Торрес оформляет дубль.
На этот раз забил с игры.
54' Ферран Торрес – 4:0.
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