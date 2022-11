У Испании новый самый молодой футболист сыгравший на ЧМ или Евро. Он забил шикарный гол Коста-Рике

Полузащитник "Барселоны" Гави стал самым молодым футболистом сборной Испании, сыгравшим на чемпионате мира или Евро. Сегодня La Furia Roja разгромила Коста-Рику (7:0).

Гави сыграл свой первый матч на чемпионате мира в 18 лет и 110 дней.

Слудеюший матч Испания сыграет против Германии 27 ноября. Встреча с Японией остоится 1-го ноября.

