 У Испании новый самый молодой футболист сыгравший на ЧМ или Евро. Он забил шикарный гол Коста-Рике ᐉ UA-Футбол
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У Испании новый самый молодой футболист сыгравший на ЧМ или Евро. Он забил шикарный гол Коста-Рике

Чемпионат мира FIFA
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Вписал имя в историю

У Испании новый самый молодой футболист сыгравший на ЧМ или Евро. Он забил шикарный гол Коста-Рике

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Гави стал самым молодым футболистом сборной Испании, сыгравшим на чемпионате мира или Евро. Сегодня La Furia Roja разгромила Коста-Рику (7:0).

Гави сыграл свой первый матч на чемпионате мира в 18 лет и 110 дней.

Слудеюший матч Испания сыграет против Германии 27 ноября. Встреча с Японией остоится 1-го ноября.

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В статье: Испания Чемпионат мира 2022 Гави
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