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У Испании новый самый молодой футболист сыгравший на ЧМ или Евро. Он забил шикарный гол Коста-Рике
Вписал имя в историю
Фото: twitter.com/SEFutbol
Полузащитник "Барселоны" Гави стал самым молодым футболистом сборной Испании, сыгравшим на чемпионате мира или Евро. Сегодня La Furia Roja разгромила Коста-Рику (7:0).
Гави сыграл свой первый матч на чемпионате мира в 18 лет и 110 дней.
Слудеюший матч Испания сыграет против Германии 27 ноября. Встреча с Японией остоится 1-го ноября.
1 - At 18 years and 110 days, Pablo Gavi will become the youngest player to play for Spain ???????? in a major international tournament (World Cup + European Championship) in the history of the national team. Present. pic.twitter.com/ZCRoULWDAe— OptaJose (@OptaJose) November 23, 2022
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