Чемпионат мира FIFA
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Один из самых грустных дней для Наваса. Солер, а потом и Мората делают счет 7:0
Судья добавляет 8 минут...
Getty Images/Global Images Ukraine
Карлос Солер, забив в ворота Кейлора Наваса, делает счет неприличным. Испания начинает свой путь на мундиале с разгромной победы над Коста-Рикой.
Ещё хуже делает Альваро Мората буквально через две минуты.
90' Карлос Солер – 6:0.
90+2' Альваро Мората – 7:0.
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