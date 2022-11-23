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Один из самых грустных дней для Наваса. Солер, а потом и Мората делают счет 7:0

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Судья добавляет 8 минут...

Один из самых грустных дней для Наваса. Солер, а потом и Мората делают счет 7:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карлос Солер, забив в ворота Кейлора Наваса, делает счет неприличным. Испания начинает свой путь на мундиале с разгромной победы над Коста-Рикой.

Ещё хуже делает Альваро Мората буквально через две минуты.

90' Карлос Солер – 6:0.

90+2' Альваро Мората – 7:0.

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В статье: Испания Кейлор Навас Коста-Рика Карлос Солер Чемпионат мира 2022
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