Гави – самый молодой, после Пеле, игрок, забивший гол на чемпионате мира

Гави приложил ногу к успеху Испании в матче с Коста-Рикой (7:0). Он отличился красивейшим голом на 74 минуте встречи.

Этот гол сделал его самым молодым футболистом, который забивал на чемпионате мира, после Пеле в 1958-м году.

Гави 18 лет и 110 дней. На момент своего гола Пеле было 17 лет и 249 дней.

