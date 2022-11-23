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Азар против Дэвида. Бельгия и Канада объявили составы
Канада имеет шанс показать себя против топ-команды
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Команды объявили составы на матч чемпионата мира Бельгия – Канада. Встреча начнется в 21.00.
Состав Бельгии:
- Азар Э. (К)
- Алдервейрелд Т.А.
- Битшуаи М.
- Вертонген Я.
- Витсель А.
- Де Брюйне К.
- Дендонкер Л.
- Карраско Я.
- Кастань Т.
- Куртуа Т. (В)
- Тилеманс Ю.
Состав Канады:
- Борян М. (В)
- Бьюкенен Т
- Витория С.
- Гатчинсон А. (К)
- Гойлетт Дж.
- Дэвид Дж.
- Дэвис А.
- Джонстон А.
- Эустакио С.
- Ларьи Р.
- Миллер К.
The line-ups for ????????????????????#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022
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