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Азар против Дэвида. Бельгия и Канада объявили составы

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Канада имеет шанс показать себя против топ-команды

Азар против Дэвида. Бельгия и Канада объявили составы

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Новина українською

Команды объявили составы на матч чемпионата мира Бельгия – Канада. Встреча начнется в 21.00.

Состав Бельгии:

  1. Азар Э. (К)
  2. Алдервейрелд Т.А.
  3. Битшуаи М.
  4. Вертонген Я.
  5. Витсель А.
  6. Де Брюйне К.
  7. Дендонкер Л.
  8. Карраско Я.
  9. Кастань Т.
  10. Куртуа Т. (В)
  11. Тилеманс Ю.

Состав Канады:

  1. Борян М. (В)
  2. Бьюкенен Т
  3. Витория С.
  4. Гатчинсон А. (К)
  5. Гойлетт Дж.
  6. Дэвид Дж.
  7. Дэвис А.
  8. Джонстон А.
  9. Эустакио С.
  10. Ларьи Р.
  11. Миллер К.
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В статье: Бельгия Канада Чемпионат мира 2022
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