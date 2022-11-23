Крайний защитник Дэвис не реализует пенальти. Куртуа тянет 11-метровый

Два цікавих моментів... 1) за рукою Караско ворота "прикрива" канадець. 2) Куртуа вгадав та "падав" до удару Девіч. Але Альфонсо навіть не дивився, що робить Тібо... А от наступний мент з потенційним пенальті ... Коли офсайд зафіксували після пасу назад бельгійця