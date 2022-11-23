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Крайний защитник Дэвис не реализует пенальти. Куртуа тянет 11-метровый

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Первый незабитый пенальти Альфонсо

Крайний защитник Дэвис не реализует пенальти. Куртуа тянет 11-метровый

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Тибо Куртуа потянул пенальти Альфонсо Дэвиса. Канада упускает возможность быстро оформить преимущество в матче с Бельгией.

Карраско сыграл рукой в своей штрафной и судья после просмотра ВАР назначил пенальти.

Тибо Куртуа переиграл крайнего защитника "Баварии" и отразил его 11-метровый.

9' Альфонсо Дэвис – незабитый пенальти.

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В статье: Бельгия Канада Тибо Куртуа Альфонсо Дэвис
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Комментарии (5)
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miruk 81 (львів)
23.11.2022 в 21:59
Канада мене просто вразила своєю грою. Дуже напористі, швидкі і класні футболісти. Саме головне немає тієї дебільної розпасовки між захисниками, яка є присутньою в європейському футболі і особливо українському. Дуже швидкий футбол. Обовязково і надалі буду за них вболівати
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
23.11.2022 в 21:30
Два цікавих моментів... 1) за рукою Караско ворота "прикрива" канадець. 2) Куртуа вгадав та "падав" до удару Девіч. Але Альфонсо навіть не дивився, що робить Тібо... А от наступний мент з потенційним пенальті ... Коли офсайд зафіксували після пасу назад бельгійця
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0
0
Рівнянин (Рівне)
23.11.2022 в 21:57
Та хєр з ним! Ти мені краще скажи,це точно збірна Канади? Одні бабуїни!
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0
-2
Hengehog (Харків)
23.11.2022 в 22:03
Ваша толерантність зашкалює. Навіть, страшно подумати до кого Ви себе відносите в родині мавпових
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
23.11.2022 в 22:12
А хто "корінні канадці"? Пару сотень тисяч індіанців! Всі інші ПОНАЇХАВШІ!
0
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