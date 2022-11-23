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Крайний защитник Дэвис не реализует пенальти. Куртуа тянет 11-метровый
Первый незабитый пенальти Альфонсо
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Тибо Куртуа потянул пенальти Альфонсо Дэвиса. Канада упускает возможность быстро оформить преимущество в матче с Бельгией.
Карраско сыграл рукой в своей штрафной и судья после просмотра ВАР назначил пенальти.
Тибо Куртуа переиграл крайнего защитника "Баварии" и отразил его 11-метровый.
9' Альфонсо Дэвис – незабитый пенальти.
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Комментарии (5)
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miruk 81 (львів)
23.11.2022 в 21:59
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Spokoyno (Київ)
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Рівнянин (Рівне)
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Hengehog (Харків)
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Spokoyno (Київ)
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