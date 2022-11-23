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Не забиваешь ты, забивают тебе: Батшуаи выводит Бельгию вперед
Отличный гол "дьяволов"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия выходит вперед в равном противостоянии с Канадой. Миши Батшуаи после точного заброса сильным ударом переправляет мяч в сетку.
44' Миши Батшуаи – 1:0.
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
23.11.2022 в 21:50
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