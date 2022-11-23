 Не забиваешь ты, забивают тебе: Батшуаи выводит Бельгию вперед ᐉ UA-Футбол
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Не забиваешь ты, забивают тебе: Батшуаи выводит Бельгию вперед

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Отличный гол "дьяволов"

Не забиваешь ты, забивают тебе: Батшуаи выводит Бельгию вперед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгия выходит вперед в равном противостоянии с Канадой. Миши Батшуаи после точного заброса сильным ударом переправляет мяч в сетку.

44' Миши Батшуаи – 1:0.

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В статье: Бельгия Канада Миши Батшуайи Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
23.11.2022 в 21:50
Чого на 8 місяць війни ше до тепер є рашиська версія ?
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