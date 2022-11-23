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Кураж и веселье. Испания – Коста-Рика 7:0. Видео голов и обзор матча

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(1 голосов)

Испания - Коста-Рика ⋉ 7:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол

Кураж и веселье. Испания – Коста-Рика 7:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наверное, в этом матче для Испании ждали большей оппозиции. Однако Коста-Рика расклеилась с самого начала и потом уже не смогла собраться. Поражение 0:7 – очень болезненный удар по самолюбию.

Для Фурии Рохи, напротив, это исторический момент: крупнейшая победа на Мундиалях, самый молодой испанский бомбарды на чемпионатах мира (Гави). Смотрите, как это было, в видеообзоре матча ЧМ-2022.

Испания – Коста-Рика 7:0
Голы: Ольмо 11, Асенсио 21, Торрес 31, 54, Гави 74, Солер 90, Мората 90+2.

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В статье: Испания Коста-Рика
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