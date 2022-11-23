Кураж и веселье. Испания – Коста-Рика 7:0. Видео голов и обзор матча

Наверное, в этом матче для Испании ждали большей оппозиции. Однако Коста-Рика расклеилась с самого начала и потом уже не смогла собраться. Поражение 0:7 – очень болезненный удар по самолюбию.

Для Фурии Рохи, напротив, это исторический момент: крупнейшая победа на Мундиалях, самый молодой испанский бомбарды на чемпионатах мира (Гави). Смотрите, как это было, в видеообзоре матча ЧМ-2022.

Испания – Коста-Рика 7:0

Голы: Ольмо 11, Асенсио 21, Торрес 31, 54, Гави 74, Солер 90, Мората 90+2.