Чемпионат мира FIFA
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ЧМ. Бельгия - Канада 1:0. По алгоритму Реала
Куртуа плюс форвард на букву "Б"
Чемпионат Мира-2022. Группа F. Первый тур Аль-Раян. "Ахмад бин Али Стадиум" Бельгия - Канада 1:0 Гол: Батшуай 44 Нереализованный пенальти: Дэвис 11 (вратарь) Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Альдервейрелд, Вертонген, Кастань, Тилеманс (Онана 46), Витсель, Карраско (Менье 46), Де Брюйне, Э. Азар (Троссар 62), Батшуай (Опенда 78) Канада: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Лэрия (Адекугбе 74), Хатчинсон (Коне 52), Эустакио (Осорио 81), Бьюкенен (Миллар 81), Дэвис, Дэвид, Хойлетт (Ларин 52) Предупреждения: Карраско 9, Менье 53, Онана 56 - Дэвис 81, Джонстон 83 Главный арбитр: Джанни Сиказве (Замбия) Сегодня результаты грандов оказались на разных полюсах. 7:0 Испании, поражение Германии. Бельгия также считает себя грандом. Хотя в последнее время сама несколько разуверилась в этом. Видит, что Золотое Поколение практически сошло со сцены практически без достижений, не видит особых перспектив на нынешнем турнире, а над главным тренером Роберто Мартинесом висит, как заявили в Sporza, Дамоклов меч. Сегодня в первом тайме она играла согласно ощущениям. Канада, вернувшаяся на Мундиаль впервые с 1986-го года, просто задавила ее высоким прессингом игроков, замучила сумасшедшими скоростями, особенно - латералей Лэрии и Бьюкенена. Даже Кевин Де Брюйне был вынужден помогать против первого и застрял на фланге. 14:4 по ударам по воротам в пользу канадцев до перерыва - совершенно справедливая статистика. И все же на главном табло по итогам тайма горела совершенно несправедливая статистика. И исключительно по вине канадцев. Их навала в первые 14 минут (семь ударов) принесла пенальти за игру рукой Карраско. Но Дэвис пробил его низом ужасно, выставив Куртуа героем. Далее удары были не очень точными (всего три в створ из 22-ух в целом за матч). Разве что Лэрия справа пробил мощно. Куртуа отбил. Ну а в раздевалку Витория проспал банальный длинный пас Альдервейрелда, махнул косой и Батшуай пробил в падении. Миши появился в стартовом составе из-за травмы Ромелу Лукаку и оправдал ожидания. "Удовольствие" от игры своей команды Мартинес продемонстрировал двумя заменами в перерыве. Оборонительными. И физически более мощные, более трудолюбивые Менье и Онана успешно превратили игру в унылое бодание в центре поля. А минуты с 65-ой бельгийцы даже начали обозначать доминирование, провели несколько быстрых атак, держали мяч ближе к воротам соперника. У симпатичных канадцев просто закончились силы и идеи. Чему Мартинес за шесть лет работы точно сумел научить "Красных Дьяволов" - так это победам над менее сильными соперниками. Такие добываются безотказно. Хотя нередко получается сложно, нервно. Сегодня в первом тайме они отскочили, но в итоге даже не пропустили во всего пятом из 18-ти последних матчей. Получилось что-то вроде мадридского "Реала" в сезоне 2021/22 - Куртуа тащит, форвард на букву "Б" забивает свой гол.
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2022 в 23:22
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Spokoyno (Київ)
23.11.2022 в 23:11
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miruk 81 (львів)
23.11.2022 в 23:00
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