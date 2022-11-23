ЧМ. Бельгия - Канада 1:0. По алгоритму Реала

Чемпионат Мира-2022. Группа F. Первый тур

Аль-Раян. "Ахмад бин Али Стадиум"

: Батшуай 44

: Дэвис 11 (вратарь)

: Куртуа, Дендонкер, Альдервейрелд, Вертонген, Кастань, Тилеманс (Онана 46), Витсель, Карраско (Менье 46), Де Брюйне, Э. Азар (Троссар 62), Батшуай (Опенда 78)

: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Лэрия (Адекугбе 74), Хатчинсон (Коне 52), Эустакио (Осорио 81), Бьюкенен (Миллар 81), Дэвис, Дэвид, Хойлетт (Ларин 52)

: Карраско 9, Менье 53, Онана 56 - Дэвис 81, Джонстон 83

: Джанни Сиказве (Замбия)

Сегодня результаты грандов оказались на разных полюсах. 7:0 Испании, поражение Германии. Бельгия также считает себя грандом. Хотя в последнее время сама несколько разуверилась в этом. Видит, что Золотое Поколение практически сошло со сцены практически без достижений, не видит особых перспектив на нынешнем турнире, а над главным тренером Роберто Мартинесом висит, как заявили в Sporza, Дамоклов меч.

Сегодня в первом тайме она играла согласно ощущениям. Канада, вернувшаяся на Мундиаль впервые с 1986-го года, просто задавила ее высоким прессингом игроков, замучила сумасшедшими скоростями, особенно - латералей Лэрии и Бьюкенена. Даже Кевин Де Брюйне был вынужден помогать против первого и застрял на фланге. 14:4 по ударам по воротам в пользу канадцев до перерыва - совершенно справедливая статистика.

И все же на главном табло по итогам тайма горела совершенно несправедливая статистика. И исключительно по вине канадцев. Их навала в первые 14 минут (семь ударов) принесла пенальти за игру рукой Карраско. Но Дэвис пробил его низом ужасно, выставив Куртуа героем. Далее удары были не очень точными (всего три в створ из 22-ух в целом за матч). Разве что Лэрия справа пробил мощно. Куртуа отбил.

Ну а в раздевалку Витория проспал банальный длинный пас Альдервейрелда, махнул косой и Батшуай пробил в падении. Миши появился в стартовом составе из-за травмы Ромелу Лукаку и оправдал ожидания.

"Удовольствие" от игры своей команды Мартинес продемонстрировал двумя заменами в перерыве. Оборонительными. И физически более мощные, более трудолюбивые Менье и Онана успешно превратили игру в унылое бодание в центре поля. А минуты с 65-ой бельгийцы даже начали обозначать доминирование, провели несколько быстрых атак, держали мяч ближе к воротам соперника. У симпатичных канадцев просто закончились силы и идеи.

Чему Мартинес за шесть лет работы точно сумел научить "Красных Дьяволов" - так это победам над менее сильными соперниками. Такие добываются безотказно. Хотя нередко получается сложно, нервно. Сегодня в первом тайме они отскочили, но в итоге даже не пропустили во всего пятом из 18-ти последних матчей. Получилось что-то вроде мадридского "Реала" в сезоне 2021/22 - Куртуа тащит, форвард на букву "Б" забивает свой гол.