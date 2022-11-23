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Атиба Хатчинсон – самый старший полевой игрок стартового состава в истории чемпионатов мира
Вратарей не учитываем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Канады Атиба Хатчинсон вышел в основном составе своей команды в матче чемпионата мира 2022. Как сообщает opta, он стал самым старшим полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. На сегодняшний день Хатчинсону – 39 лет и 288 дней.
Отметим, что после первого тайма Бельгия побеждает Канаду со счетом 1:0 – отличился в конце 45-минутки Миши Батчуайи. Хотя у Канады был отличный шанс забить с пенальти, однако Дэвис не обыграл Тибо Куртуа.
За ходом матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции здесь.
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