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Атиба Хатчинсон – самый старший полевой игрок стартового состава в истории чемпионатов мира

Чемпионат мира FIFA
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Атиба Хатчинсон – самый старший полевой игрок стартового состава в истории чемпионатов мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Канады Атиба Хатчинсон вышел в основном составе своей команды в матче чемпионата мира 2022. Как сообщает opta, он стал самым старшим полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. На сегодняшний день Хатчинсону – 39 лет и 288 дней.

Отметим, что после первого тайма Бельгия побеждает Канаду со счетом 1:0 – отличился в конце 45-минутки Миши Батчуайи. Хотя у Канады был отличный шанс забить с пенальти, однако Дэвис не обыграл Тибо Куртуа.

За ходом матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции здесь.

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В статье: Канада Атиба Хатчинсон
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Источник:
Opta

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