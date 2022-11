Мюллер об 1:2 с Японией: Начинать с поражения – нелепо. Можно сказать, что оно заслуженное

Германия сенсационно уступила Японии (1:2) в матче чемпионата мира. Томас Мюллер прокомментировал камбэк соперников.

"Я чувствую, что мы хорошо играли на протяжении долгого времени, но в футболе нужно превращать превосходство в голы. Эффективности не было.

Начинать с поражения – нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным.

Мы должны обдумать это. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными – поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально. Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь", – сказал полузащитник немецкой команды.

Следующйи матч Германии, против Испании, состоится 27 ноября. Игра с Коста-Рикой – 1 декабря.

Thomas Müller: "I feel we played well over long stretches, but in football you have to convert the superiority into goals. The efficiency wasn't there. It's ridiculous to start with a defeat. But when you see the way we conceded goals, you can say it wasn't an underserved loss" pic.twitter.com/rRwzlAX411