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Мюллер об 1:2 с Японией: Начинать с поражения – нелепо. Можно сказать, что оно заслуженное
Германия сама усложнила себе задачу
Фото: twitter.com/DFB_Team
Германия сенсационно уступила Японии (1:2) в матче чемпионата мира. Томас Мюллер прокомментировал камбэк соперников.
"Я чувствую, что мы хорошо играли на протяжении долгого времени, но в футболе нужно превращать превосходство в голы. Эффективности не было.
Начинать с поражения – нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным.
Мы должны обдумать это. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными – поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально. Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь", – сказал полузащитник немецкой команды.
Следующйи матч Германии, против Испании, состоится 27 ноября. Игра с Коста-Рикой – 1 декабря.
Thomas Müller: "I feel we played well over long stretches, but in football you have to convert the superiority into goals. The efficiency wasn't there. It's ridiculous to start with a defeat. But when you see the way we conceded goals, you can say it wasn't an underserved loss" pic.twitter.com/rRwzlAX411— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2022
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