 Мюллер об 1:2 с Японией: Начинать с поражения – нелепо. Можно сказать, что оно заслуженное ᐉ UA-Футбол
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Мюллер об 1:2 с Японией: Начинать с поражения – нелепо. Можно сказать, что оно заслуженное

Чемпионат мира FIFA
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Германия сама усложнила себе задачу

Мюллер об 1:2 с Японией: Начинать с поражения – нелепо. Можно сказать, что оно заслуженное

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Германия сенсационно уступила Японии (1:2) в матче чемпионата мира. Томас Мюллер прокомментировал камбэк соперников.

"Я чувствую, что мы хорошо играли на протяжении долгого времени, но в футболе нужно превращать превосходство в голы. Эффективности не было.

Начинать с поражения – нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным.

Мы должны обдумать это. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными – поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально. Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь", – сказал полузащитник немецкой команды.

Следующйи матч Германии, против Испании, состоится 27 ноября. Игра с Коста-Рикой – 1 декабря.

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В статье: Германия Томас Мюллер Япония Чемпионат мира 2022
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