Бельгия может установить рекорд по количеству побед на групповой стадии ЧМ подряд

Бельгия обыграла Канаду (1:0) в матче первого тура чемпионата мира. Эта победа стала восьмой подряд для команды Роберто Мартинеса на групповых стадиях мундиалей.

Аналогичный результат был у Бразилии – 8 побед подряд.

Таким образом "дьяволы" могут побить рекорд, если обыграют в следующем матче сборную Марокко.

Встреча пройдет 27-го ноября.

Only two teams in men’s World Cup history have won eight consecutive group stage games:



???????? WWWWWWWW



The Red Devils can break the record