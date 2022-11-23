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Бельгия может установить рекорд по количеству побед на групповой стадии ЧМ подряд
Сравнялись с Бразилией
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Бельгия обыграла Канаду (1:0) в матче первого тура чемпионата мира. Эта победа стала восьмой подряд для команды Роберто Мартинеса на групповых стадиях мундиалей.
Аналогичный результат был у Бразилии – 8 побед подряд.
Таким образом "дьяволы" могут побить рекорд, если обыграют в следующем матче сборную Марокко.
Встреча пройдет 27-го ноября.
Only two teams in men’s World Cup history have won eight consecutive group stage games:— William Hill (@WilliamHill) November 23, 2022
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The Red Devils can break the record
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