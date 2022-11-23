 Бельгия может установить рекорд по количеству побед на групповой стадии ЧМ подряд ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Бельгия может установить рекорд по количеству побед на групповой стадии ЧМ подряд
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия может установить рекорд по количеству побед на групповой стадии ЧМ подряд

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Сравнялись с Бразилией

Бельгия может установить рекорд по количеству побед на групповой стадии ЧМ подряд

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Новина українською

Бельгия обыграла Канаду (1:0) в матче первого тура чемпионата мира. Эта победа стала восьмой подряд для команды Роберто Мартинеса на групповых стадиях мундиалей.

Аналогичный результат был у Бразилии – 8 побед подряд.

Таким образом "дьяволы" могут побить рекорд, если обыграют в следующем матче сборную Марокко.

Встреча пройдет 27-го ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Канада Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде