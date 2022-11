Молодое дарование: назван лучший игрок матча Испания – Коста-Рика

Гави отметился голом в матче первого тура чемпионата мира с Коста-Рикой. 18-летний хавбек признан лучшим игроком матча.

Испанец поставил сразу два рекорда в сборной Испании – он стал самым молодым футболистом, сыгравшим за "красную фурию", а также, соответственно, самым молодым автором гола.

В то же время Гави стал третьим самым молодым футболистом, забившим мяч на чемпионате мира. Впереди него только мексиканец Мануэль Росас (1930) и бразилец Пеле (1958) были моложе – 18 лет и 93 дня и 17 лет и 239 дней, соответственно.

???? Gavi, the third youngest goal scorer in #FIFAWorldCup history



You selected 2022's FIFA Golden Boy as tonight’s @Budweiser Player of the Match!#POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/spXu7qhTYj