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Вратарь Японии – лучший игрок матча против Германии

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(1 голосов)

8 спасений

Вратарь Японии – лучший игрок матча против Германии

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Япония совершила камбэк в матче против Германии (2:1). Одним из главных творцов волевой победы стал голкипер Сюичи Гонда.

Сборной Германии не удалось забить ему с игры. Вратарь Японии совершил 8 сейвов, против 2-х его оппонента Нойера. WhoScored дал Гонде вторую самую лучшую оценку в матче (7.7), после Илкая Гюндогана (7.8).

Теперь голкиперу предстоит защитить ворота в матчах против Коста-Рики 27 ноября и Испании 1 декабря.

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В статье: Германия Япония Чемпионат мира 2022
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