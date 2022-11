Вратарь Японии – лучший игрок матча против Германии

Япония совершила камбэк в матче против Германии (2:1). Одним из главных творцов волевой победы стал голкипер Сюичи Гонда.

Сборной Германии не удалось забить ему с игры. Вратарь Японии совершил 8 сейвов, против 2-х его оппонента Нойера. WhoScored дал Гонде вторую самую лучшую оценку в матче (7.7), после Илкая Гюндогана (7.8).

Теперь голкиперу предстоит защитить ворота в матчах против Коста-Рики 27 ноября и Испании 1 декабря.

Backstopping Japan to a victory against Germany ????



???????? Shūichi Gonda is the @Budweiser Player of the Match! #POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/njPQSgXXcI