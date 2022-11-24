Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 12:00

Не все могли посмотреть матчи четвертого игрового дня Чемпионата мира-2022 из-за очередной массированной атаки россиян по Украине. Но это все равно не сломит нас и благодаря нашим ВСУ, электрикам и ГСЧС мы смогли хотя бы ознакомиться с (иногда неожиданными) результатами и надеемся, что увидим поединки четверга. Впереди нас ждет последний день первого этапа, после которого будут подведены промежуточные итоги.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 5

12:00 Швейцария – Камерун

15:00 Уругвай – Южная Корея

18:00 Португалия – Гана

21:00 Бразилия – Сербия

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 года даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

Сегодня вечером будут подведены итоги сразу и четвертого, и пятого игрового дней. Соответственно и таблица будет опубликована тоже.