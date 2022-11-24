 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 12:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 12:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

День 5

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 12:00

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Не все могли посмотреть матчи четвертого игрового дня Чемпионата мира-2022 из-за очередной массированной атаки россиян по Украине. Но это все равно не сломит нас и благодаря нашим ВСУ, электрикам и ГСЧС мы смогли хотя бы ознакомиться с (иногда неожиданными) результатами и надеемся, что увидим поединки четверга. Впереди нас ждет последний день первого этапа, после которого будут подведены промежуточные итоги.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 5

12:00 Швейцария – Камерун
15:00 Уругвай – Южная Корея
18:00 Португалия – Гана
21:00 Бразилия – Сербия

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 года даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

Сегодня вечером будут подведены итоги сразу и четвертого, и пятого игрового дней. Соответственно и таблица будет опубликована тоже.

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Комментарии (2)
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Serbskiy Serb (Днепропетровск)
24.11.2022 в 01:28
Швейцария 1:0 Камерун Уругвай 1: 0 Южная Корея Португалия 2:0 Гана Бразилия 4:1 Сербия
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Malioha (Одесса)
24.11.2022 в 01:21
Швейцария 1:1 КамерунУругвай 1: 1 Южная Корея Португалия 2:0 ГанаБразилия 3:0 Сербия
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0
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