Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 12:00
День 5
Getty Images/Global Images Ukraine
Не все могли посмотреть матчи четвертого игрового дня Чемпионата мира-2022 из-за очередной массированной атаки россиян по Украине. Но это все равно не сломит нас и благодаря нашим ВСУ, электрикам и ГСЧС мы смогли хотя бы ознакомиться с (иногда неожиданными) результатами и надеемся, что увидим поединки четверга. Впереди нас ждет последний день первого этапа, после которого будут подведены промежуточные итоги.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 5
12:00 Швейцария – Камерун
15:00 Уругвай – Южная Корея
18:00 Португалия – Гана
21:00 Бразилия – Сербия
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 года даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
Сегодня вечером будут подведены итоги сразу и четвертого, и пятого игрового дней. Соответственно и таблица будет опубликована тоже.
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