Резкость Испании, упущенный шанс Канады и Германия среди неудачников. Дайджест четвертого игрового дня ЧМ-2022

В среду, 23-го ноября, чемпионат мира продолжился четырьмя матчами – стартовали представители групп Е и F. В этих четырех матчах команды забили одиннадцать голов.

Результаты дня

Группа Е

Германия – Япония 1:2

Голы: Гюндоган 33 (пен.) – Доан 75, Асано 83

Испания – Коста-Рика 7:0

Голы: Ольмо 11, Асенсио 21, Торрес 31, Торрес 54, Гави 74, Солер 90, Мората 90+2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Испания 1 1 0 0 7-0 +7 3 2 Япония 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 Германия 1 0 0 1 1-2 -1 0 4 Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 -7 0

Группа F

Марокко – Хорватия 0:0

Бельгия – Канада 1:0

Гол: Батшуайи 44

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бельгия 1 1 0 0 1-0 +1 3 2 Хорватия 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Марокко 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Канада 1 0 0 1 0-1 -1 0

Гол дня

Испания так разошлась, что остановить ее во втором тайме было уже нереально. Но действия "Фурии Рохи" были не только эффективными, но и эффектными. Чего стоит хотя бы гол молодого Гави – пятый командный в матче с Коста-Рикой.

Проход от центра поля и пас на Морату закончился нереализованным выходом тет-а-тет с вратарем, однако Альваро сумел разогнать наступление вторым темпом. Взвешенная передача на Гави – и филигранно-точный удар вундеркинда от штанги в ворота. Лучше не придумаешь.

На видео с 09:13

Герой дня

Многих можно хвалить по итогам четвертого игрового дня Мундиаля-2022, однако Гави все равно омрачает всех. То, как он выступил против Коста-Рики, поражает своей алогичностью. Ему ведь только 18 лет и 110 дней, а забивает, пасует, открывается на мячи и обходится с игровым снарядом он как взрослый.

Испания не просто играла в футбол, а по-настоящему наслаждалась своим пребыванием на этом спортивном празднике. Семнадцать ударов по воротам соперника, в то время как по своим не допустила ни одного. Гави не был единственной движущей силой, но таковой и не может быть, когда команда выиграет 7:0. Все действовали как один ансамбль. И заслуга молодого полузащитника в том, что он не выпадал.

Один удар по воротам – один гол. Он 95 раз коснулся мяча, отдал 74 передачи, из которых 67 – точные (91 процент). В его активе одна ключевая передача, два выигранных единоборства в воздухе, один отбор мяча и один вынес.

И как бонус – исторический нюанс. Гави стал самым молодым европейским игроком, забивавшим на чемпионате мира. В более юном возрасте на Мундиалях отличались только бразилец Пеле, которому было 17 лет и 249 дней, и мексиканец Мануэль Росас, которому было 18 лет и 93 дня.

Неудачник дня

Пожалуй, для всего мира еще нет, но для Канады он – великий игрок. Но даже великие не забивают с пенальти – доказано Робертом Левандовским. Однако если для поляка этот промах – больше личная трагедия (еще никогда за свою карьеру Левандовский не забивал на чемпионате мира), то незабитый пенальти в исполнении Альфонсо Дейвиса – трагедия для всей футбольной Канады.

Они с трепетом в сердце ждут того момента, когда наконец-то сборной удастся забить первый гол на уровне чемпионата мира. В 1986-м году все три матча были "сухими", первый матч ЧМ-2022 – тоже. Хотя если бы Дейвис пробил лучше…

Факт дня

Возрастной рекорд Гави не единственный в своем роде по итогам четвертого игрового дня чемпионата мира. Еще один – это футбольное долголетие Луки Модрича, который стал первым игроком, сыгравшим на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

Для контекста можно вспомнить и Атибу Хатчинсона, ставшего самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. Но главный факт – это провал Германии. Впервые в своей истории Бундестим проиграла стартовые матчи на двух подряд Мундиалях. В 2018-м году – Мексике. В 2022-м – Японии.

Странность дня

Миши Батшуайи тянет сборную Бельгии… Вернее, его гол приносит победу в сверхсложном матче. Хотя под руководством Роберто Мартинеса работают немало футболистов, которых называют звездами мирового масштаба и "золотым поколением" бельгийского футбола… Выстреливает тот, кого на клубном уровне считают "сбитым летчиком". Чудеса бывают.