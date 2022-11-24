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Резкость Испании, упущенный шанс Канады и Германия среди неудачников. Дайджест четвертого игрового дня ЧМ-2022
В среду, 23-го ноября, на турнире состоялись четыре матча
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 23-го ноября, чемпионат мира продолжился четырьмя матчами – стартовали представители групп Е и F. В этих четырех матчах команды забили одиннадцать голов.
Результаты дня
Германия – Япония 1:2
Голы: Гюндоган 33 (пен.) – Доан 75, Асано 83
Испания – Коста-Рика 7:0
Голы: Ольмо 11, Асенсио 21, Торрес 31, Торрес 54, Гави 74, Солер 90, Мората 90+2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|1
|1
|0
|0
|7-0
|+7
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0-7
|-7
|0
Марокко – Хорватия 0:0
Бельгия – Канада 1:0
Гол: Батшуайи 44
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|2
|Хорватия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|3
|Марокко
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|Канада
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
Гол дня
Испания так разошлась, что остановить ее во втором тайме было уже нереально. Но действия "Фурии Рохи" были не только эффективными, но и эффектными. Чего стоит хотя бы гол молодого Гави – пятый командный в матче с Коста-Рикой.
Проход от центра поля и пас на Морату закончился нереализованным выходом тет-а-тет с вратарем, однако Альваро сумел разогнать наступление вторым темпом. Взвешенная передача на Гави – и филигранно-точный удар вундеркинда от штанги в ворота. Лучше не придумаешь.
На видео с 09:13
Герой дня
Многих можно хвалить по итогам четвертого игрового дня Мундиаля-2022, однако Гави все равно омрачает всех. То, как он выступил против Коста-Рики, поражает своей алогичностью. Ему ведь только 18 лет и 110 дней, а забивает, пасует, открывается на мячи и обходится с игровым снарядом он как взрослый.
Испания не просто играла в футбол, а по-настоящему наслаждалась своим пребыванием на этом спортивном празднике. Семнадцать ударов по воротам соперника, в то время как по своим не допустила ни одного. Гави не был единственной движущей силой, но таковой и не может быть, когда команда выиграет 7:0. Все действовали как один ансамбль. И заслуга молодого полузащитника в том, что он не выпадал.
Один удар по воротам – один гол. Он 95 раз коснулся мяча, отдал 74 передачи, из которых 67 – точные (91 процент). В его активе одна ключевая передача, два выигранных единоборства в воздухе, один отбор мяча и один вынес.
И как бонус – исторический нюанс. Гави стал самым молодым европейским игроком, забивавшим на чемпионате мира. В более юном возрасте на Мундиалях отличались только бразилец Пеле, которому было 17 лет и 249 дней, и мексиканец Мануэль Росас, которому было 18 лет и 93 дня.
Неудачник дня
Пожалуй, для всего мира еще нет, но для Канады он – великий игрок. Но даже великие не забивают с пенальти – доказано Робертом Левандовским. Однако если для поляка этот промах – больше личная трагедия (еще никогда за свою карьеру Левандовский не забивал на чемпионате мира), то незабитый пенальти в исполнении Альфонсо Дейвиса – трагедия для всей футбольной Канады.
Они с трепетом в сердце ждут того момента, когда наконец-то сборной удастся забить первый гол на уровне чемпионата мира. В 1986-м году все три матча были "сухими", первый матч ЧМ-2022 – тоже. Хотя если бы Дейвис пробил лучше…
Факт дня
Возрастной рекорд Гави не единственный в своем роде по итогам четвертого игрового дня чемпионата мира. Еще один – это футбольное долголетие Луки Модрича, который стал первым игроком, сыгравшим на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.
Для контекста можно вспомнить и Атибу Хатчинсона, ставшего самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира. Но главный факт – это провал Германии. Впервые в своей истории Бундестим проиграла стартовые матчи на двух подряд Мундиалях. В 2018-м году – Мексике. В 2022-м – Японии.
Странность дня
Миши Батшуайи тянет сборную Бельгии… Вернее, его гол приносит победу в сверхсложном матче. Хотя под руководством Роберто Мартинеса работают немало футболистов, которых называют звездами мирового масштаба и "золотым поколением" бельгийского футбола… Выстреливает тот, кого на клубном уровне считают "сбитым летчиком". Чудеса бывают.
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