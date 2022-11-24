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Куртуа: Наша группа недооценена
Голкипер подвел итоги встречи
Фото: Goal.com
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022, в котором его команда играла с Канадой (1:0).
"Первые матчи чемпионата мира часто бывают сложными и напряженными. Посмотрите на Германию и Аргентину, которые проиграли Японии и Саудовской Аравии. Наша группа недооценена. Есть четыре хорошие команды, а мы в лидерах. В случае победы в следующем матче мы пройдем в плей-офф .Нас удивило давление со стороны канадцев.
Мы не думали, что они давят так сильно. У них была скорость, сила и техника, чтобы создать нам проблемы. Пенальти? Я знал, что Дэвис бьет в правый угол, поэтому я выбрал эту сторону. Я впервые отбил пенальти курткв сборной", — цитирует L'Equipe Куртуа.
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