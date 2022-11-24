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Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны

Чемпионат мира FIFA
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Каждый раз вызывают удивление

Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны

фото - Getty Images

Новина українською

В среду, 23 ноября, на Чемпионате мира 2022 года произошла еще одна громкая сенсация. После того как Аргентина проиграла Саудовской Аравии, сборная Японии победила Германию.

Конечно, на трибунах в Дохе было очень много фанатов из Страны восходящего солнца. Они безумно поддерживали своих любимцев, а по завершении матча уже традиционно убрали за собой.

Фотогалерея

Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны - фото 1Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны - фото 22Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны - фото 3Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны - фото 4Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны - фото 5

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В статье: Япония Фанаты ЧМ-2022
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