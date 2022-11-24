Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны
Каждый раз вызывают удивление
фото - Getty Images
В среду, 23 ноября, на Чемпионате мира 2022 года произошла еще одна громкая сенсация. После того как Аргентина проиграла Саудовской Аравии, сборная Японии победила Германию.
Конечно, на трибунах в Дохе было очень много фанатов из Страны восходящего солнца. Они безумно поддерживали своих любимцев, а по завершении матча уже традиционно убрали за собой.
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