Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны

В среду, 23 ноября, на Чемпионате мира 2022 года произошла еще одна громкая сенсация. После того как Аргентина проиграла Саудовской Аравии, сборная Японии победила Германию.

Конечно, на трибунах в Дохе было очень много фанатов из Страны восходящего солнца. Они безумно поддерживали своих любимцев, а по завершении матча уже традиционно убрали за собой.

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