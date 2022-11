Определился лучший игрок матча Бельгия - Канада

В среду, 23 ноября, сборная Бельгии одержала минимальную победу над Канадой (1:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Команды играли на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Раяне.

Единственный гол в игре забил Миши Батшуайи на 44-й минуте. Однако лучшим игроком встречи был назван хавбек бельгийцев Кевин Де Брюйне.

Следующий матч Бельгия проведет 27 ноября против Марокко. В этот же день Хорватия сыграет против Канады.

Belgium are up and running in Qatar and, yet again, their main man left it all out on the pitch.



Tonight’s @Budweiser Player of the Match, Kevin De Bruyne ????



???????? #BELCAN ???????? #POTM #YoursToTake #BudweiserWorldCup pic.twitter.com/rA9VgBBY78