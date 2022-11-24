 Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Испанцы разгромили соперника

Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матчах чемпионата мира.

Напомним, что в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против сборной Коста-Рики испанцы обыграли своих оппонентов со счётом 7:0. В этом матче они владели мячом 81,7% игрового времени.

Предыдущий рекорд принадлежал Аргентине, который был установлен на чемпионате мира-2010, тогда владение аргентинцев в матче против Греции составило 80,3%.

Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде