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Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира
Испанцы разгромили соперника
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матчах чемпионата мира.
Напомним, что в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против сборной Коста-Рики испанцы обыграли своих оппонентов со счётом 7:0. В этом матче они владели мячом 81,7% игрового времени.
Предыдущий рекорд принадлежал Аргентине, который был установлен на чемпионате мира-2010, тогда владение аргентинцев в матче против Греции составило 80,3%.
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