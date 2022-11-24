Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира

Сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матчах чемпионата мира.

Напомним, что в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против сборной Коста-Рики испанцы обыграли своих оппонентов со счётом 7:0. В этом матче они владели мячом 81,7% игрового времени.

Предыдущий рекорд принадлежал Аргентине, который был установлен на чемпионате мира-2010, тогда владение аргентинцев в матче против Греции составило 80,3%.