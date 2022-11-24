Тренер Канады: Я горжусь игрой команды, но нам надо было набрать три очка

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман оценил игру команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Бельгии (0:1).

"Я горжусь выступлением своей команды, но нам сегодня надо было набрать три очка. У нас была возможность стать лидером группы. Это была наша миссия, но мы ее провалили. Однако я все равно горжусь игрой команды.

Ребята показали, что они могут выступать на международной арене. Они заставили фанатов гордиться собой. Это было важно.

Наша следующая миссия — Хорватия. Я проиграл свой первый матч на Олимпиаде-2012 в Лондоне с женской сборной, но затем мы выиграли нашу первую медаль за 86 лет. Сейчас мы реагируем на поражение именно так. С такой верой и крепким братством у нас есть шанс", — приводит слова Хердмана BBC.