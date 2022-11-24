 Тренер Канады: Я горжусь игрой команды, но нам надо было набрать три очка ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Тренер Канады: Я горжусь игрой команды, но нам надо было набрать три очка
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Канады: Я горжусь игрой команды, но нам надо было набрать три очка

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Канадцы минимально уступили Бельгии

Тренер Канады: Я горжусь игрой команды, но нам надо было набрать три очка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман оценил игру команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Бельгии (0:1).

"Я горжусь выступлением своей команды, но нам сегодня надо было набрать три очка. У нас была возможность стать лидером группы. Это была наша миссия, но мы ее провалили. Однако я все равно горжусь игрой команды.

Ребята показали, что они могут выступать на международной арене. Они заставили фанатов гордиться собой. Это было важно.

Наша следующая миссия — Хорватия. Я проиграл свой первый матч на Олимпиаде-2012 в Лондоне с женской сборной, но затем мы выиграли нашу первую медаль за 86 лет. Сейчас мы реагируем на поражение именно так. С такой верой и крепким братством у нас есть шанс", — приводит слова Хердмана BBC.

Читайте такжеОпределился лучший игрок матча Бельгия - Канада
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Канада Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде