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"Наши игроки были сообразительными". Тренер Японии - о победе над Германией
Японцы сенсационно обыграли немцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе над Германией (2:1) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2022.
"Мы добились мирового стандарта. Демонстрируем свои возможности в азиатском футболе. У Германии отличный вратарь, однако наши игроки были очень сообразительными. Когда мы пропустили гол, то продолжили играть. Надо быть настойчивым, тогда можно добиться своего. Наша команда очень сильно сражалась.
Нам нужно быть сильными до последней минуты, тогда мы сможем ухватить этот момент, который приведет к победе. Может быть, мы сможем показать настоящие способности японских футболистов. Это исторический момент, историческая победа. Японский футбол развивается, наши игроки уезжают выступать за границу. Полагаем, что это помогло умениям японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но вне зависимости от соперника, мы идем к победе.
Многие немцы – блестящие игроки и тренеры – внесли свой вклад и помогли японскому футболу. Сегодня Япония выиграла. Тем не менее, мы хотим продолжать учиться играть у Германии и всего мира. Это наш план на будущее", – сказал Мориясу.
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