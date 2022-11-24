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Швейцария - Камерун. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира
Швейцария - Камерун: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Nati
У Камеруна есть несколько добротных футболистов, но возникают вопросы относительно командного единства и целостности африканцев. А вот Швейцария – точно организованный, сбалансированный участник ЧМ-2022.
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Чем закончится их очный матч? Трансляцию матча первого тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).
24 ноября. 12:00. Чемпионат Мира. Группа G. Первый тур
Аль-Вакра. "Аль Джануб Стадиум"
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