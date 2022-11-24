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Энрике: Наша единственная цель - доминировать, а для этого нам нужен мяч

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Наставник Испании высказался о победе над Коста-Рикой

Энрике: Наша единственная цель - доминировать, а для этого нам нужен мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на разгромную победу своей команды над Коста-Рикой (7:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

"Я говорил вам об этом в течение десяти дней. Когда все складывается так – футбол становится отличным видом спорта. Это был тяжелый соперник, который должен создать проблемы, но мы были исключительными как с мячом, так и без него.

Наша единственная цель – постоянно доминировать в игре, а для этого нужно владеть мячом, чтобы соперник скучал и находил мало пространства. Мы были исключительными в прессинге. Следует отметить всех 16 наших футболистов, принявших участие в матче. Они были великолепны, но нам еще есть куда совершенствоваться.

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Не знаю, кто будет играть против Германии. Если мы достигнем нашей цели, которая состоит в том, чтобы сыграть семь матчей на ЧМ, мы сделаем это вместе, это не вопрос одиннадцати футболистов. Я никогда не выпускал дважды подряд один и тот же состав. Наверное, не сделаю в этот и в следующий раз.

Уже завтра возвращаемся к тренировкам. Похвала расслабляет нас, - сказал Энрике.

Матч против Германии состоится 27 ноября.

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В статье: Испания Луис Энрике Чемпионат Мира-2022 Коста-Рика
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Источник:
Marca

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