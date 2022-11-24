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Португалия - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Португалия - Гана: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Португалия - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

У Португалии подошло талантливое поколение игроков. Команда, бесспорно, расценивается как один из претендентов на победу на чемпионате мира 2022, однако многое будет зависеть от фактора Роналду. Речь не о том, насколько Криштиану сможет помочь Португалии, а о том, не помешает ли он команде?

Первый матч португальцы проведут против Ганы уже в четверг, 24-го ноября, в 18:00. Трансляцию матча первого тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

24 ноября. 18:00. Чемпионат Мира. Группа Н. Первый тур
Доха. "Стадиум 974"

Португалия - Гана

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