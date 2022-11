Уругвай - Южная Корея 0:0. Очередные нули

Выдающийся аргентинский тренер Карлос Билардо как-то сказал, что идеальный матч – это тот, который закончился со счетом 0:0, поскольку обе команды не ошибались. В какой-то степени эта фраза применима к поединку Уругвая и Южной Кореи. Обе команды создали мало моментов для того, чтобы забить гол, но при этом не дарили друг другу никаких шансов.



Первый тайм очертил разницу в подходах команд. Южная Корея под руководством португальского тренера Паулу Бенту стала командой с выраженным акцентом на позиционном футболе. Такой стиль хорошо показал себя в отборе на ЧМ, но были сомнения, что он будет успешен на Мундиале. И действительно, только одна тщательно разыгранная комбинация "воинов Тэджу" привела к опасному моменту, но Хван Ый Джо с восьми метров ударил выше. Уругвай прекрасно работает без мяча, и перекрывать каналы передач в опасных зонах номинальным хозяевам было просто. Фланговые нападающие Нуньес и Пеллистри часто помогали фулбекам, а через центр, где действовали Бентанкур, Весино и Вальверде пройти корейцам было нереально. И примечательно, что в такой игре немного терялся Сон, лидеру сборной Южной Корее больше удавалось показывать себя в быстрых атаках, на скорости, тем более, что против него действовал 35-летний Мартин Касерес, который никогда не славился своей игрой в обороне.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвай, не стесняясь, играл предельно вертикально. Центрбек Хименес чаще всего выдавал диагонали вперед на Нуньеса, и форвард "Ливерпуля" за счет своей скорости и рвения пытался прорваться к воротам. Но с ним очень решительно действовали защитники Южной Кореи. К Луису Суарес совсем не попадал мяч, и экс-форвард "Барселоны" и "Атлетико" покинул поле, не выполнив ни одного удара.

Уругваю, как и Южной Корее, не удавались красивые атаки, поэтому команда Диего Алонсо сосредоточилась на стандартах, и в конце первого тайма после углового мог забивать Годин, но пробил головой в штангу.



К минуте 65-й игроки Южной Корее немного подустали, все же предложенные ими интенсивность и ритм игры сложно было выдержать все 90 минут. Это было на руку Уругваю, Бентанкур и Вальверде все чаще разыгрывали мяч ближе к штрафной соперника, пару раз пробил и Эдинсон Кавани, заменивший Суареса. Но в свою штрафную игроки сборной Корее уругвайцев не пускали. Оставались только дальние удары. Ближе всех к голу был Эрнесто Вальверде, пробивший в штангу.



На 90+2 минуте Вальверде, удачно выполнив жесткий подкат на Ли Кан Ине, победно взмахнул руками. "Чарруа" всегда готовы действовать жестко, неприятно, и никому с ними не бывает удобно играть. Но этот жест Вальверде был и признаком некой фрустрации. Уругвай был заряжен и решителен, но итоговый результат – 0:0 со сборной Южной Корее – не впечатляет совсем. Бороться могут все. Нужно больше футбола.

