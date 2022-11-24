 Бразилия - Сербия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.11.2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Бразилия - Сербия: где и когда смотреть матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Бразилия - Сербия, Чемпионат мира, 24 ноября 2022

Бразилия - Сербия: где и когда смотреть матч Чемпионата мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербия в отборе на Мундиаль опередила Португалию с Криштиану Роналду. В ее составе ряд игроков, которые считаются звездами Серии А и на очень хорошем счету в других ТОП-чемпионатах. Ну а Бразилия – это Бразилия, она в рекомендациях не нуждается. Итак, нас ожидает один из самых интересных матчей первого тура на Чемпионате мира.

Кто в итоге победит, смотрите матч Бразилия – Сербия в четверг, 24 ноября. Начало игры в 21:00.

Какие каналы покажут матч Бразилия – Сербия по ТВ

Как известно, официальным транслятором ЧМ-2022 в Украине является Суспільне. Но не все матчи попадают в сетку вживую. Это касается и матча Бразилия – Сербия. Этот поединок можно будет просмотреть в записи, начиная с 23:00 на региональных каналах (Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Одеса тощо)

Где смотреть онлайн матч Бразилия – Сербия в интернете

А вот в режиме LIVE просмотр матча будет доступен на OTT платформе MEGOGO, а также в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляция матча Бразилия - Сербия
Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой?

Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Сербия онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться новости о главных событиях в матче.

Где покажут матч Бразилия – Сербия в других странах

  • Бельгия - Één, RTBF Auvio Direct, Sporza, rtbf.be/sport, Tipik
  • Канада - TSN3, CTV, TSN1, RDS App, TSN.ca, RDS, TSN App, CTV App
  • Чехия - ČT Sport, Nova Action, Voyo
  • Франция - TF1, beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live, Free, beIN Sports 1, Molotov
  • Грузия - 1TV
  • Германия - Magenta Sport, ZDF
  • Венгрия - M4 Sports
  • Италия - RAI 1, RaiPlay
  • Литва - LRT Plius, LRT Live Streaming
  • Польша - TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport App
  • Португалия - RTP Play, Sport TV Multiscreen, Antena 1 - RTP, RTP 1, Sport TV1
  • Словакия - RTVS Live, ČT Sport, RTVS Sport
  • Испания - Gol Mundial
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - BBC Sport Web, BBC Radio 5 Live, BBC iPlayer, TalkSport Radio UK, BBC One
  • США - SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Sling, FOX Network, Telemundo, Foxsports.com, FOX Sports App
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В статье: Бразилия Сербия ЧМ-2022
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