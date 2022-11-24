Бразилия - Сербия: где и когда смотреть матч Чемпионата мира

Сербия в отборе на Мундиаль опередила Португалию с Криштиану Роналду. В ее составе ряд игроков, которые считаются звездами Серии А и на очень хорошем счету в других ТОП-чемпионатах. Ну а Бразилия – это Бразилия, она в рекомендациях не нуждается. Итак, нас ожидает один из самых интересных матчей первого тура на Чемпионате мира.

Кто в итоге победит, смотрите матч Бразилия – Сербия в четверг, 24 ноября. Начало игры в 21:00.

Какие каналы покажут матч Бразилия – Сербия по ТВ

Как известно, официальным транслятором ЧМ-2022 в Украине является Суспільне. Но не все матчи попадают в сетку вживую. Это касается и матча Бразилия – Сербия. Этот поединок можно будет просмотреть в записи, начиная с 23:00 на региональных каналах (Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Одеса тощо)

Где смотреть онлайн матч Бразилия – Сербия в интернете

А вот в режиме LIVE просмотр матча будет доступен на OTT платформе MEGOGO, а также в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Бразилия - Сербия Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой?

Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Сербия онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться новости о главных событиях в матче.

Где покажут матч Бразилия – Сербия в других странах