Камерунец забил Камеруну. Швейцария открыла счет в матче ЧМ

Сборная Швейцарии открыла счёт в матче первого тура Чемпионата мира против Камеруна. Результативным ударом отличился форвард "красно-белых" Брил Эмболо.

Голевая атака началась с левого фланга, после чего швейцарцы перевели мяч в правый край. Шакири выполнил передачу в штрафную, которую замкнул Эмболо.

На 48-й минуте матча Швейцария - Камерун счет 1:0 в пользу представителя УЕФА. Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне здесь .

Отметим, что Брил Эмболо родился в столице Камеруна, Яунде. Но после его рождения родители будущего футболиста переехали в Швейцарию.