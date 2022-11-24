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Камерунец забил Камеруну. Швейцария открыла счет в матче ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Первый гол игрового дня

Камерунец забил Камеруну. Швейцария открыла счет в матче ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Швейцарии открыла счёт в матче первого тура Чемпионата мира против Камеруна. Результативным ударом отличился форвард "красно-белых" Брил Эмболо.

Голевая атака началась с левого фланга, после чего швейцарцы перевели мяч в правый край. Шакири выполнил передачу в штрафную, которую замкнул Эмболо.

На 48-й минуте матча Швейцария - Камерун счет 1:0 в пользу представителя УЕФА. Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне здесь.

Отметим, что Брил Эмболо родился в столице Камеруна, Яунде. Но после его рождения родители будущего футболиста переехали в Швейцарию.

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В статье: Камерун Швейцария
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