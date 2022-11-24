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Камерунец забил Камеруну. Швейцария открыла счет в матче ЧМ
Первый гол игрового дня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Швейцарии открыла счёт в матче первого тура Чемпионата мира против Камеруна. Результативным ударом отличился форвард "красно-белых" Брил Эмболо.
Голевая атака началась с левого фланга, после чего швейцарцы перевели мяч в правый край. Шакири выполнил передачу в штрафную, которую замкнул Эмболо.
На 48-й минуте матча Швейцария - Камерун счет 1:0 в пользу представителя УЕФА. Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне
Отметим, что Брил Эмболо родился в столице Камеруна, Яунде. Но после его рождения родители будущего футболиста переехали в Швейцарию.
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