Эден Азар раскритиковал протест Германии перед матчем с Японией: Лучше бы выирали

Эден Азар раскритиковал протест сборной Германии на групповом фото перед матчем с Японией (1:2) в среду, 23-го ноября. Капитан сборной Бельгии считает, что было бы лучше, если бы Германия выиграла.

Перед мачтем с Японией игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото, протестуя против запрета ФИФА на ношение повязок One Love.

Перед турниром несколько европейских сборных договорились надевать эти повязки, выступая против любых видов дескриминации.

Примечательно, что среди сборных, условившихся носить повязки, была и Бельгия. Таким образом, не будь запрета, Азар вышел бы на поле в разноцветной повязке.