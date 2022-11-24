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Эден Азар раскритиковал протест Германии перед матчем с Японией: Лучше бы выирали
"Спорт вне политики"
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Эден Азар раскритиковал протест сборной Германии на групповом фото перед матчем с Японией (1:2) в среду, 23-го ноября. Капитан сборной Бельгии считает, что было бы лучше, если бы Германия выиграла.
Перед мачтем с Японией игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото, протестуя против запрета ФИФА на ношение повязок One Love.
Перед турниром несколько европейских сборных договорились надевать эти повязки, выступая против любых видов дескриминации.
Примечательно, что среди сборных, условившихся носить повязки, была и Бельгия. Таким образом, не будь запрета, Азар вышел бы на поле в разноцветной повязке.
"Для них было бы лучше, если бы они этого не делали (речь о командном фото) и выиграли матч. Мы здесь, чтобы играть в футбол.
Я здесь не для того, чтобы делать политические послания. Для этого есть люди, лучше подготовленные чем я. Мы должны сосредоточиться на футболе", – сказал Азар.
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