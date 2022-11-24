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Роналду в центре нападения. Стали известны составы команд на матч Португалия – Гана
Матч в 18 по Киеву
Фото: twitter.com/ManUtd
Португальская звезда Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей сборной на первый поединок ЧМ против сборной Ганы. Пятикратный победитель премии Золотой мяч займет позицию в центре нападения.
Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Невиш – Фернандеш, Бернарду – Жоау Фелиш, Роналду, Отавиу.
Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду – Аю, Абдул Самед, Парти, Кудус – Уильямс.
Напомним, что Криштиану Роналду со вторника остается без клуба. "Манчестер Юнайтед"
Матч Португалия – Гана начнется в 18:00. Следите за игрой в
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