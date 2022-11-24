Роналду в центре нападения. Стали известны составы команд на матч Португалия – Гана

Португальская звезда Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей сборной на первый поединок ЧМ против сборной Ганы. Пятикратный победитель премии Золотой мяч займет позицию в центре нападения.

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Невиш – Фернандеш, Бернарду – Жоау Фелиш, Роналду, Отавиу.

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду – Аю, Абдул Самед, Парти, Кудус – Уильямс.

Напомним, что Криштиану Роналду со вторника остается без клуба. "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.