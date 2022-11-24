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Роналду в центре нападения. Стали известны составы команд на матч Португалия – Гана

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(1 голосов)

Матч в 18 по Киеву

Роналду в центре нападения. Стали известны составы команд на матч Португалия – Гана

Фото: twitter.com/ManUtd

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Португальская звезда Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей сборной на первый поединок ЧМ против сборной Ганы. Пятикратный победитель премии Золотой мяч займет позицию в центре нападения.

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Невиш – Фернандеш, Бернарду – Жоау Фелиш, Роналду, Отавиу.
Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду – Аю, Абдул Самед, Парти, Кудус – Уильямс.

Напомним, что Криштиану Роналду со вторника остается без клуба. "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Матч Португалия – Гана начнется в 18:00. Следите за игрой в текстовой и видео трансляциях на UA-Футбол.

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В статье: Гана Португалия
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