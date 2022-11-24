 Руни в 2014-м – последний, кто забивал Уругваю на групповой стадии ЧМ ᐉ UA-Футбол
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Руни в 2014-м – последний, кто забивал Уругваю на групповой стадии ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Выдающаяся оборона

Руни в 2014-м – последний, кто забивал Уругваю на групповой стадии ЧМ

Фото: twitter.com/Uruguay

Новина українською

Уругвай не пропускает на групповой стадии чемпионатов мира уже 465 минут – это 5 матчей. 24 ноября Charruas сиграли нулевую ничью со сборной Южной Кореи.

Последним футболистом, который забивал в ворота Уругвая на групповой стадии чемпионатов мира был Уэйн Руни. Сборная Англии уступила 19 июня 2014-го со счетом (1:2).

Таким образом Уругвай не пропускает уже 5 матчей подряд: Италия 24 июня 2014-го (1:0), Египет 15 июня 2018-го (1:0), Саудовская Аравия 20 июня 2018-го (1:0), Россия 25-го июня 2018-го (3:0) и Южная Корея 24-го ноября 2022 (0:0).

Следующий матч сборной Уругвая предстоит сыграть против Португалии 28-го ноября. Заключительная встреча на групповом этапе, против Ганы, состоится 2-го декабря.

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В статье: Южная Корея Уэйн Руни Уругвай Чемпионат мира 2022
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