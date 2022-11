Руни в 2014-м – последний, кто забивал Уругваю на групповой стадии ЧМ

Уругвай не пропускает на групповой стадии чемпионатов мира уже 465 минут – это 5 матчей. 24 ноября Charruas сиграли нулевую ничью со сборной Южной Кореи.

Последним футболистом, который забивал в ворота Уругвая на групповой стадии чемпионатов мира был Уэйн Руни. Сборная Англии уступила 19 июня 2014-го со счетом (1:2).

Таким образом Уругвай не пропускает уже 5 матчей подряд: Италия 24 июня 2014-го (1:0), Египет 15 июня 2018-го (1:0), Саудовская Аравия 20 июня 2018-го (1:0), Россия 25-го июня 2018-го (3:0) и Южная Корея 24-го ноября 2022 (0:0).

Следующий матч сборной Уругвая предстоит сыграть против Португалии 28-го ноября. Заключительная встреча на групповом этапе, против Ганы, состоится 2-го декабря.

465 - Uruguay have gone 465 minutes since they last conceded a goal in the group stage of the World Cup, with this being their fifth such consecutive clean sheet – indeed, Wayne Rooney in 2014 was the last player to net against them in a group stage match. Corazón. pic.twitter.com/K9Jmni5sFQ