Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Бразилии общественный транспорт задерживается во время матчей ЧМ. Водители смотрят футбол
А это ещё не играет Бразилия
Getty Images/Global Images Ukraine
Старт сборной Бразилии на чемпионате мира только на пятый день, не помешал мундиалю нарушить городское движение в Рио де Жанейро. Во время проведения игр (с 7 до 16 по местному времени) автобусы приходят с задержкой в 40 минут.
Водители просят пассажиров отнестись к задержкам с пониманием и шутливо отвечают: "Это Кубок, мэм. Я выезжаю только во время перерыва (в игре)".
Однако, такой юмор смешит не всех, а на остановках собираются толпы, чтобы попасть в общественный транспорт.
Местные жители должны быть готовы к ещё большим задержкам, так как на чемпионате мира ещё не начала свой путь сборная Бразилии.
"Селесао" сыграют свой первый матч в четверг, 24-го ноября, против Сербии. Матч начнется в 21:00.
Популярное сейчас
- Премьер Армении отказался подписывать документы на саммите ОДКБ. Террористы Путин и Лукашенко занервничали
- Шахтер завершает год вторым, Ворскла пока шестая. Таблица и результаты тура УПЛ
- Сборная Испании установила новый рекорд по владению мячом на чемпионах мира
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО