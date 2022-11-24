В Бразилии общественный транспорт задерживается во время матчей ЧМ. Водители смотрят футбол

Старт сборной Бразилии на чемпионате мира только на пятый день, не помешал мундиалю нарушить городское движение в Рио де Жанейро. Во время проведения игр (с 7 до 16 по местному времени) автобусы приходят с задержкой в 40 минут.

Водители просят пассажиров отнестись к задержкам с пониманием и шутливо отвечают: "Это Кубок, мэм. Я выезжаю только во время перерыва (в игре)".

Однако, такой юмор смешит не всех, а на остановках собираются толпы, чтобы попасть в общественный транспорт.

Местные жители должны быть готовы к ещё большим задержкам, так как на чемпионате мира ещё не начала свой путь сборная Бразилии.

"Селесао" сыграют свой первый матч в четверг, 24-го ноября, против Сербии. Матч начнется в 21:00.