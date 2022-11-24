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В Бразилии общественный транспорт задерживается во время матчей ЧМ. Водители смотрят футбол

Чемпионат мира FIFA
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А это ещё не играет Бразилия

В Бразилии общественный транспорт задерживается во время матчей ЧМ. Водители смотрят футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Старт сборной Бразилии на чемпионате мира только на пятый день, не помешал мундиалю нарушить городское движение в Рио де Жанейро. Во время проведения игр (с 7 до 16 по местному времени) автобусы приходят с задержкой в 40 минут.

Водители просят пассажиров отнестись к задержкам с пониманием и шутливо отвечают: "Это Кубок, мэм. Я выезжаю только во время перерыва (в игре)".

Однако, такой юмор смешит не всех, а на остановках собираются толпы, чтобы попасть в общественный транспорт.

Местные жители должны быть готовы к ещё большим задержкам, так как на чемпионате мира ещё не начала свой путь сборная Бразилии.

"Селесао" сыграют свой первый матч в четверг, 24-го ноября, против Сербии. Матч начнется в 21:00.

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В статье: Бразилия Чемпионат мира 2022
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Источник:
globo.com

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